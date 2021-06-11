Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к скорейшему устранению проблемы минных полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Эрдоган сказал в беседе с журналистами после пятничной молитвы, передает «Анадолу».

«Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности тем, кто имеет отношение к теме мин и неразорвавшихся снарядов. Призовем к поддержке процесса скорейшего разминирования», — сказал турецкий лидер, комментируя тему мин, заложенных ВС Армении в период оккупации земель Азербайджана.

Minval.az