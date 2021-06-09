Представителями российского миротворческого контингента обеспечено сопровождение семи колонн вооруженных сил Азербайджана: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях; одной колонны по маршруту ШУША – КРАСНЫЙ БАЗАР – КАДЖАР и одной в обратном направлении; одной колонны по маршруту ВАНК – ГЕТАВАН – Суговушан.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом сообщает Минобороны России.

Minval.az