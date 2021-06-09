Россия и Турция высоко оценили деятельность совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства по итогам российско-турецких межмидовских консультаций.

Отмечается, что в контексте обсуждения текущей ситуации в Закавказье, на Украине и в Центральной Азии констатирован обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности в этих регионах.

«Дана высокая оценка деятельности российско-турецкого Совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Условлено продолжать работу над разблокированием экономических и транспортных связей в Закавказье», — говорится в сообщении.

Minval.az