В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник были проведены переговоры по темам, которые США считают приоритетными: энергетика и экономические связи, права человека и основополагающие свободы, а также безопасность в регионе.

Об этом сказал в ходе пресс-конференции в Баку и.о. помощника госсекретаря США Филипп Рикер, отметив, что США считают Азербайджан стратегическим партнером. Его слова приводит «Туран».

В частности, он упомянул завершение строительство газового коридора TAP, который обеспечил доставку газа из Азербайджана в Европу и обеспечит энергетическую безопасность этого континента.

США призывают обе стороны начать как можно скорее предметные переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ для долгосрочного решения конфликта, сказал Рикер и добавил, что ОБСЕ это та организация, которая готова помогать в решение не только самого конфликта, но и его последствий, включая гуманитарные вопросы.

О мнении, что США оказались вне игры в плане участия в решении конфликта

Касаясь данной ситуации, Филип Рикер заявил, что госсекретарь Блинкен и президент Байден очень ясно дали понять, что Вашингтон намерен участвовать в поисках решения конфликта между Арменией и Азербайджаном. США также намерены продолжать эти усилия совместно с остальными странами-членами МГ – Россией и Францией, сказал Рикер.

Об усилении роли Турции в регионе

«Турция – союзник США и вопросы сотрудничества двух стран будут в центре внимания предстоящей встречи Байдена и Эрдогана. У нас есть разногласия, но мы их решаем дипломатическими путями», — заявил дипломат.

Об отношении США к монополии России в вопросе миротворчества в Карабахе

На этот вопрос американский сопредседатель в МГ ОБСЕ Эндрю Шофер, сопровождающий Рикера в поездке, сказал, что трехстороннее заявление о перемирии было подписано сторонами, которые пригласили российских миротворцев. «Мы приветствуем прекращение огня и призываем стороны выполнять свои обязательства. Этот документ предполагает пятилетнее присутствие миротворцев. Очень важно использовать это время обеими сторонами и установления прочного мира», — сказал Шофер и добавил, что в данный процесс могут быть вовлечены и другие участники и силы, но об этом стоит говорить через пять лет, отметил он.

Minval.az