Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонных разговорах с российским и немецким коллегами Сергеем Лавровым и Хайко Маасом подтвердил приверженность Парижа достижению полной деэскалации между Азербайджаном и Арменией.

«Министр отметил полную готовность Франции для достижения деэскалации напряжённости между Арменией и Азербайджаном и урегулирования нерешённых вопросов… подчеркнул важность начала переговоров между сторонами без каких-либо условий на местах для решения вопросов демаркации и делимитации границы», — говорится в комментарии французского внешнеполитического ведомства, который приводит RT.

Ле Дриан заявил о готовности продолжать тесное сотрудничество с Россией и США по данному вопросу.

Он также призвал Ереван и Баку к максимальной сдержанности и предостерёг их от любых провокаций.

Minval.az