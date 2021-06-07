Депутат парламента Армении от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян признала то, что экспонаты Шушинского музея были вывезены за несколько дней до освобождения города Шуша от оккупации.

Как передают армянские СМИ, об этом депутат написала в Facebook.

Депутат поделилась фотографией водителя Армена Хачатряна и написала, что он в ночь на 1 ноября вывозил экспонаты Шушинского музея ковров в Ереванский Исторический музей и Национальную галерею.

Армянский депутат пишет, что Армен привез из Шуши в Армению 160 ковров, ковров-килимов, 30 глиняных горшков, 50 картин.

Minval.az