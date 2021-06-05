Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о поэтапной отмене требования получения спецразрешений для посещения нашей страны гражданами ряда государств со стабильной эпидемиологической обстановкой.

Так, с 10 июня граждане России и Турции смогут прибывать в Азербайджан воздушным транспортом.

«На первом этапе, с учетом наблюдаемой положительной динамикой эпидемиологической ситуации, с 10 июня граждане России и Турции старше 18 лет смогут путешествовать в Азербайджан воздушным транспортом с COVID-паспортом о полной вакцинации или выздоровлении от вируса , или же с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19», — говорится в сообщении.

Minval.az