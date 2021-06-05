Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер с 6 по 13 июня отправится с визитом в Грузию, Армению и Азербайджан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США.

Целью визита, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, станет «продвижение двусторонних и региональных приоритетов» и «поддержка демократического и экономического развития в регионе».

В Азербайджане и.о. помощника госсекретаря встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе.

Minval.az