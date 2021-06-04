Почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков высказался о подрыве на мине в Кельбаджере азербайджанских журналистов.

«С грустью и тревогой прочёл новости о трех погибших азербайджанских журналистах при подрыве мины в Кяльбаджаре, на территории Карабаха. Как журналист по профессии, я не понаслышке знаю и понимаю важность роли, которую СМИ играют в освещении всего происходящего и становления демократического общества.

Присоединяюсь к призывам коллег депутатов и общественных деятелей из разных стран, и призываю международное сообщество принять меры для предоставления Арменией карт минных полей, находящихся на территории Карабаха, выполнения обязательств сторонами конфликта и соблюдения международного права во блага всего населения мирно проживающего в этом регионе Азербайджана», — написал политик в своей «Фейсбуке».

Minval.az