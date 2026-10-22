Отношения Армении с другими странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) остаются вызовом, над которым Еревану предстоит работать. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

«Сейчас вызов — это наши отношения в рамках ЕАЭС, над которыми в будущем, конечно же, будем работать», — сказал он, отметив при этом достаточно высокую экономическую активность в стране.

По словам Пашиняна, политика правительства будет направлена на поддержание экономического роста и укрепление независимости Армении.

«Это не только совместимые понятия, но одно исходит из другого, они взаимосвязаны», — подчеркнул премьер.

Он также отметил, что процесс диверсификации экономических связей Армении развивается достаточно успешно. По мнению Пашиняна, имеющиеся данные дают основания рассчитывать на дальнейшее углубление этого процесса.