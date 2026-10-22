Милли Меджлис Азербайджана выступил с заявлением в связи с массовыми протестами во Франции, обвинив власти страны в нарушениях прав человека и чрезмерном применении силы против демонстрантов, в том числе несовершеннолетних. Азербайджанский парламент призвал Совет ООН по правам человека создать независимую международную комиссию для расследования произошедших событий.

В заявлении парламента выражается глубокая обеспокоенность массовыми протестами и беспорядками, произошедшими во Франции в сентябре–октябре 2026 года, случаями полицейского насилия в отношении детей и мирных демонстрантов, тяжелыми травмами, массовыми задержаниями и проблемами с обеспечением общественной безопасности.

Как отмечается в документе, протесты, начавшиеся на фоне недовольства состоянием системы образования, ростом стоимости жизни и социальными проблемами, 17 октября охватили новые территории и распространились на различные города Франции.

Согласно приведенным в заявлении официальным данным, в этот день в демонстрациях приняли участие 550 тыс. человек.

В Милли Меджлисе заявили, что беспорядки, пожары и погромы в Париже, Марселе, Лионе и других городах свидетельствуют о серьезных трудностях, с которыми власти президента Эммануэля Макрона сталкиваются при обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

Особую обеспокоенность азербайджанских парламентариев вызвали сообщения о применении силы против несовершеннолетних.

В заявлении говорится об использовании полицией дубинок, слезоточивого газа, оружия с резиновыми пулями и специальных взрывных средств против школьников.

В частности, утверждается, что в результате полицейского насилия в Лансе 15-летний подросток лишился руки, а в Мюлузе 17-летняя девушка потеряла зрение на один глаз.

«Защита жизни и здоровья детей является прямой обязанностью государства, и необходимость обеспечения общественного порядка ни при каких обстоятельствах не может оправдывать непропорциональное применение силы в отношении них», — подчеркивается в заявлении.

Милли Меджлис потребовал независимого и прозрачного расследования подобных случаев.

В парламенте также выразили обеспокоенность массовыми задержаниями, ограничениями передвижения мирных демонстрантов и запретами на проведение собраний в отдельных городах.

Согласно заявлению, только в связи с событиями 17 октября были задержаны около 2400 человек. При этом среди задержанных, как утверждается, были и несовершеннолетние.

Азербайджанские депутаты подчеркнули, что обеспечение права граждан на мирный протест вытекает из международных обязательств Франции, а необоснованное ограничение этого права недопустимо.

Отдельное внимание в заявлении уделено ситуации на заморских территориях Франции.

В частности, отмечается, что после беспорядков, пожаров и нападений на торговые объекты, произошедших в Гваделупе в ночь с 17 на 18 октября, в ряде районов был введен комендантский час.

Кроме того, Милли Меджлис сослался на выводы Национальной консультативной комиссии Франции по правам человека, которая, согласно заявлению, в январе 2026 года сообщила об ухудшении положения с основными правами коренного населения Новой Каледонии — канаков, усилении дискриминации и многочисленных случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в последние годы.

По мнению азербайджанского парламента, эти обстоятельства свидетельствуют о серьезных проблемах с защитой прав и обеспечением безопасности жителей заморских территорий, прежде всего представителей коренных народов.

Милли Меджлис расценил происходящее во Франции как проявление глубокого политического и управленческого кризиса.

В заявлении подчеркивается, что события не ограничиваются отдельными нарушениями общественного порядка, а указывают на неспособность правительства эффективно реагировать на социальное недовольство и обеспечивать безопасность граждан.

Азербайджанские парламентарии считают, что власти Франции не смогли защитить мирных демонстрантов, включая детей, от непропорционального вмешательства полиции, а граждан и их имущество — от насилия во время беспорядков.

В документе также ставится вопрос о политической ответственности за произошедшее.

«Очевидно, что французское государство, диктатура режима Макрона, представители которой пытаются читать всему миру лекции о правах человека, демократии и ценностях, переживают глубокий политический и управленческий кризис», — говорится в заявлении.

Милли Меджлис призвал французские власти предотвратить непропорциональное применение силы против детей и мирных демонстрантов, всесторонне расследовать случаи причинения тяжкого вреда здоровью и привлечь виновных к ответственности.

Кроме того, парламент потребовал обеспечить защиту прав задержанных, особенно несовершеннолетних, и уважать свободу мирных собраний.

Резкой критике подверглись Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы.

В Милли Меджлисе обвинили эти структуры в игнорировании происходящего во Франции, избирательном подходе к вопросам прав человека и применении двойных стандартов.

В заявлении Европарламент и ПАСЕ названы институтами, пораженными коррупцией и моральным упадком.

Азербайджанские парламентарии также выразили сомнение в том, что французские следственные и судебные органы смогут объективно, беспристрастно и справедливо расследовать случаи полицейского насилия.

В связи с этим Милли Меджлис обратился к международным организациям, прежде всего к Совету ООН по правам человека, с призывом создать независимую международную следственную комиссию для всестороннего изучения случаев применения силы против мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, и предполагаемых нарушений прав человека.

Помимо этого, азербайджанский парламент призвал парламент Франции, международные парламентские организации и правозащитные институты дать принципиальную оценку произошедшему, поддержать проведение независимого международного расследования и потребовать от властей Макрона соблюдения международных обязательств в области прав человека.