В некоторых районах Азербайджана практикуют многожёнство. При этом права женщин в таких браках серьёзно нарушаются. Об этом Minval Politika заявил теолог, автор книги «Семья и вопросы брака в исламе» Рафиг Алиев. Отметим, что накануне зампред Госкомитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмайлов заявил на форуме «Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации», что институт семьи под видом религии уподобляется семейному укладу других народов. Рафиг Алиев пояснил, почему толкование многоженства не верно и трак туется лишь в угоду мужчинам.

По словам исламоведа, в исламе вопрос многожёнства изначально трактуется неправильно. Мужчинам выгодно жениться на двух, трёх, четырёх, поэтому они делают акцент на разрешении, которое якобы даёт ислам, и не обращают внимания на остальные положения.

«В нашей стране этот вопрос тоже обсуждается, но его не объясняют должным образом. Начиная со времён возникновения ислама и до сегодняшнего дня многие трактуют Коран так, будто в нём просто разрешено жениться на четырёх женщинах. Они останавливаются на словах «Женитесь на одной, двух, трёх или четырёх», и на этом заканчивают.

Но дальше говорится об условии, которое нужно соблюсти: «Если вы сможете одинаково относиться к своим жёнам и поровну разделить между ними своё имущество и достаток».

«Я спрашиваю: найдётся ли мужчина, у которого есть 100 манатов и который разделит их на четыре равные части и отдаст каждой жене по 25 манатов? А как он разделит между ними свою любовь? Как вообще можно разделить любовь? Если человек не может одинаково относиться к женщинам, то, ему можно жениться только на одной. Тогда он сможет посвятить ей свою любовь и отдать имущество», — отметил собеседник.

По словам теолога, многоженство появилось в VII веке, когда мужчины уходили на войны, погибали, оставляя женщин без мужей. В определённом смысле многожёнство предлагалось как способ обеспечить таким женщинам защиту и содержание. Сегодня это уже не актуально, но почему-то женщины продолжают соглашаться на такие отношения.

Алиев отметил, что это связано с тем, что многие мужчины хотят господствовать над женщинами и укреплять свою власть над ними. Когда у мужчины две жены, он пытается контролировать обеих. Для некоторых это способ почувствовать собственное превосходство, а не стремление создать благополучную семью. Но содержать двух женщин — непростое дело. Не важно, богат мужчина или беден, тут необходимо относиться к обеим одинаково справедливо. Но возможно ли это на практике? Женщины же соглашаются быть второй женой лишь из-за беспомощности.

«У нас очень много разводов, и количество разведённых женщин растет постоянно. Поэтому некоторые женщины вынуждены соглашаться даже на роль второй жены, лишь бы не остаться без поддержки», — отметил Алиев.

Нужно обратить внимание на то, что вторые жены всегда остаются в невыгодном положении из-за отсутствия регистрации брака. Если бы правоохранительные органы уделяли этому вопросу больше внимания, ситуация могла бы быть иной, сказал собеседник.

По словам Алиева, ссылающегося на свои наблюдения, еще до пандемии в ряде районов были случаи, когда девочки в возрасте 12, 13 и 14 лет выходили замуж за граждан Ирана. В то время в южных районах не каждая девочка продолжала учиться в старших классах. Некоторые уезжали за границу и потом возвращались в Азербайджан, но уже без мужей и поддержки. К счастью, закрытие сухопутных границ положило конец подобной практике. Подобное происходило и с теми, кто выходил за граждан Турции.

Алиев считает, что для решения этих проблем необходим комплексный подход. Важно наладить адресную поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, расширить им возможности трудоустройства. По его мнению, только постоянная работа непосредственно с населением позволит снизить экономическую зависимость женщин, защитить их права и предотвратить ситуации, в которых материальные трудности становятся причиной согласия на отношения без достаточных правовых гарантий.