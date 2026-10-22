В Баку и на Абшеронском полуострове 23 октября ночью и утром местами прогнозируются дожди с грозами, ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Наациональной гидрометеорологической службы.

Температура воздуха ночью составит 15-17°, днем 19-21° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность — 65-75%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются периодические дожди. В отдельных местах возможны интенсивные и сильные осадки, гроза, град, в высокогорных районах — снег. Вечером в западных районах осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем 19-24° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 10-15° тепла.