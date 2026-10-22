Турецкий журналист, обозреватель газеты Sözcü Эмин Чёлашан выступил с резкой критикой вмешательства представителей правящей в Турции Партии справедливости и развития (AKP) во внутренние дела Азербайджана. В своей колонке он обвинил турецкие власти в попытке оказать давление на Баку и подчеркнул право Азербайджана самостоятельно определять свою внутреннюю политику.

Minval Politika публикует полный перевод авторской колонки без изменений и сокращений:

Дорогие читатели, во всём мире существует такое понятие, как право на суверенитет. Например, если какая-либо страна решит перенести свою столицу, другие государства не могут этому воспрепятствовать. Потому что только сама страна вправе решать, где будет находиться её столица. А протесты других государств ничего не изменят.

Точно так же любая страна может менять правила по своему усмотрению, не обращая внимания на критику извне.

Таковы международные нормы, действующие во всём мире.

Несколько дней назад в Турции произошла любопытная история, связанная именно с этим вопросом. Хотя происходившее не имело к нам ни малейшего отношения.

Правительство Азербайджана приняло решение:

В начальных школах и лицеях ученикам и учителям запретили приходить на занятия в головных платках.

Речь идёт о том самом предмете одежды, который называют тюрбаном или хиджабом!

Разумеется, человеком, принявшим и обеспечившим принятие этого решения, был президент Азербайджана Ильхам Алиев. Наш близкий друг, с которым наши власти неизменно демонстрируют особые отношения! При этом наши ещё и считают себя «старшим братом» Азербайджана!

Когда решение о головных платках было официально объявлено, наши буквально подскочили со своих мест!

Как же так?! Как Азербайджан, который сидит у нас на коленях, посмел принять такое решение, не посоветовавшись с нами, прекрасно зная, что мы этого не одобрим?!

Их расчёт был очевиден.

Они собирались оказать давление и добиться отмены решения. А затем продемонстрировать свою силу всему исламскому миру — как настоящему, так и показному.

«Пусть все увидят нашу мощь! Мы надавили на Азербайджан и заставили его отменить собственное решение. Заставили их слизать собственный плевок!..»

Главный советник президентского дворца по имени Октай Сарал едва ли не каждым своим выступлением провоцирует очередной скандал. И на этот раз он оказался в первых рядах, выразив протест:

«Ученикам, носящим головные платки, препятствуют в реализации права на образование. Право на образование нельзя приносить в жертву идеологическим установкам. Руководство Азербайджана должно немедленно отказаться от этой практики. Нельзя создавать подобные препятствия для молодёжи».

Следом выступил депутат от правящей Партии справедливости и развития (AKP), представляющий Бурсу, Мюфит Айдын:

«Правительство Азербайджана должно немедленно прекратить эту практику. Нельзя допустить, чтобы братские отношения между двумя странами пострадали».

Разумеется, эти заявления делались по указанию Реджепа Тайипа.

Один из выступавших — главный советник президентского дворца, то есть лично Эрдогана, другой — депутат от его партии.

Сам он не выступал, зато заставлял говорить других!

Но если заговорили они, разве могли промолчать наши провластные СМИ?! С того самого момента все они мобилизовались и принялись готовить материалы, добиваясь отмены запрета.

Агентство Anadolu, TRT, Sabah, Hürriyet, NTV, Habertürk и другие…

Когда они развернули эту кампанию, правительство Азербайджана и лично Ильхам Алиев немедленно отреагировали, начав отвечать нашим весьма жёстко.

Государственное телевидение выступило со следующим заявлением:

«У этой страны есть собственные национальные ценности. Мы не собираемся включать арабскую и персидскую культуры в нашу национальную идентичность. Представители турецкой власти не имеют права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и нарушать его суверенитет».

А Ильхам Алиев говорил следующее. (Кто понял, тот понял!)

«Пусть каждый знает своё место, не вмешивается в наши дела и не суёт нос в наш образ жизни. Пусть каждый занимается собственным народом и государством».

Эти резкие слова были адресованы непосредственно нашим — тем, кто мнит себя мировыми лидерами.

И только когда дело было сделано, наши осознали, какую огромную ошибку совершили.

Они должны были выступить в защиту женщин, носящих головные платки, ведь именно эта часть общества составляет электоральную базу AKP! К тому же, если бы Азербайджан отменил своё решение, они смогли бы заявить всему исламскому миру: «Это мы добились отмены!» — и продемонстрировать свою силу.

Но ничего не получилось!

Они совершенно неожиданно для себя вызвали гнев Азербайджана. Такой реакции оттуда никто не ожидал.

И что же произошло дальше?

На этот раз наши принялись искать способы задобрить Азербайджан.

Чтобы исправить ситуацию, они начали направлять дружественной стране исключительно позитивные и примирительные послания.

Во главе всего этого вновь стоял Реджеп Тайип, который в своём послании называл Ильхама Алиева «мой брат».

Да, наши вмешались в совершенно бессмысленный и ненужный вопрос, который не имеет к нам ни малейшего отношения.

Какое вам дело до запрета на ношение головных платков в другой стране?!

Неужели вы совсем не знаете азербайджанский народ? Неужели вам неизвестно, что подавляющее большинство азербайджанцев не являются суннитами, не носят головных платков и так далее?

Если ваше слово действительно имеет вес в Азербайджане, тогда добейтесь хотя бы того, чтобы он признал Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК)!

Конечно, для этого потребуется определённая смелость. Но кому какое дело до ТРСК, когда есть вопрос головных платков?!

Да, уважаемые читатели, вот так обстоят дела!