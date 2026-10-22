Скорейшее подписание мирного соглашения с Азербайджаном является политическим обязательством правительства Армении. Об этом заявил министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян на заседании правительства.

«Скорейшее подписание мирного соглашения — это политическое обязательство нашего правительства, и мы хотим, чтобы этот документ был подписан как можно скорее. Потому что, что вполне понятно, инфраструктура выполняет не только экономическую, но и миротворческую функцию и задачу», — подчеркнул он.

Мирзоян также отметил, что в ходе парламентских дискуссий накануне наблюдался большой интерес к мирному соглашению с Азербайджаном.