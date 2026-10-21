Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия поддержала идею трехсторонней встречи на уровне команд, которая может пройти в начале ноября. Об этом пишет «Европейская правда».

«Важно, что сегодня состоялась встреча (посланника президента США) Стивена Уиткоффа с российской стороной. Мы получили обратную связь о том, что Россия, как мы поняли из брифинга, поддерживает трехстороннюю встречу на уровне наших команд. Американская сторона предлагает сделать это как можно скорее, мы поддерживаем это. Я не знаю, какими будут окончательные даты этой встречи. Повестка дня понятна: закончить войну, приблизить мир и подготовить, как я понимаю, все для встречи на уровне лидеров», – заявил Зеленский в ходе онлайн-общения со СМИ.

По его словам, Украина общалась с американскими партнерами по поводу этой встречи.

«Сделают это как можно раньше, в ноябре, я думаю, не позднее начала ноября. Посмотрим, не все от нас зависит», – добавил глава государства.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф по итогам встреч в Осло и Санкт-Петербурге заявил, что обсуждение завершения российско-украинской войны продолжится в формате трехсторонних переговоров на техническом уровне.