Недавний указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании Карабахского национального парка площадью более 88 418 тысяч гектаров — это не просто важный шаг в деле восстановления освобожденных территорий. Это беспрецедентный для мировой практики прецедент. Документ закрепляет создание масштабной природоохранной зоны из земель пяти районов: Агдеринского (44 773,79 га), Ходжалинского (24 597,80 га), Кельбаджарского (13 514,98 га), Шушинского (5 314,34 га) и Лачинского (217,09 га).

С учетом этого решения общая площадь национальных парков нашей страны совершила качественный скачок, превысив 328 тысяч гектаров. Если же взглянуть на всю сеть особо охраняемых природных территорий республики в целом, включая заповедники и заказники, эта цифра достигает почти 893 тысяч гектаров (около 10,3% территории страны). Для сравнения: это сопоставимо с показателями ведущих европейских экологических лидеров, но достигнуто в кратчайшие исторические сроки на территориях, которые еще несколько лет назад подвергались системному экологическому опустошению.

В глобальном масштабе государства сегодня борются за сохранение оставшихся экосистем, точечно создавая заказники или увеличивая парки на скромные проценты. Ситуация, когда суверенное государство в рамках масштабной стратегии возрождения целого региона единовременно возвращает к жизни, рекультивирует и официально закрепляет за статусом особо охраняемых природных территорий десятки тысяч гектаров уникальных земель, уникальна. Мало какая страна в мире способна параллельно с колоссальным инфраструктурным строительством программы «Великое возвращение» масштабно и системно расширять «зеленый каркас» национального масштаба.

В период многолетней оккупации богатейшая биосфера Карабаха и Восточного Зангезура столкнулась с варварским уничтожением. Были стерты с лица земли эндемичные виды флоры и фауны, нарушены хрупкие экосистемы, подорван природный баланс. То, что происходит сегодня, — это торжество концепции «зеленого роста» и подлинной экологической справедливости.

Это не просто охрана природы ради статистики. Это сложнейший синергетический процесс. В первую очередь — восстановление биоразнообразия, возвращение в дикую природу редких видов, занесенных в «Красные книги», и исцеление нарушенных ландшафтов.

Это касается и экономики будущего, и интеграции принципов устойчивого развития, где сохранение природы идет рука об руку с развитием инфраструктуры, передовых технологий и экотуризма.

И, наконец, это важный глобальный месседж. Азербайджан демонстрирует мировому сообществу модель того, как можно преодолевать тяжелейшие экологические последствия конфликтов, превращая некогда разрушенные зоны в бастионы зеленого будущего.

Этот указ президента — это инвестиция не просто в ландшафты, а в будущее новых поколений. Азербайджан показывает пример того, как государственная воля, стратегическое видение и любовь к родной земле способны творить настоящие экологические чудеса на мировой карте.