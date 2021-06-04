На армянских минах подорвалась машина с азербайджанскими журналистами, есть погибшие и раненые.

Погибли наши коллеги, выполнявшие свой профессиональный долг.

Минная опасность на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана присутствует повсеместно. Мы, российские журналисты и эксперты, посещавшие недавно Агдамский и Физулинский районы, также рисковали, но выполняли свой профессиональный долг, чтобы объективно информировать о происходящем. И тоже могли подорваться на армянских минах.

Считаю, что в связи с гибелью азербайджанских журналистов Союз журналистов России должен выступить с официальным заявлением, в котором выразить соболезнования и потребовать от официального Еревана немедленно передать Азербайджану карты армянских минных полей на освобожденных территориях.

Ждем реакции на трагедию от международных журналистских союзов. Общее требование — оказать политическое давление на Армению с целью заставить передать карты минных полей.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az