Из Кельбаджарского района приходят трагические новости. В районе села Сусузлуг подорвался на мине военный грузовик с журналистами. В результате погибли наши коллеги — оператор AzTV Сирадж Абишов и сотрудник государственного информагентства «АзерТАДЖ» Магеррам Ибрагимов. Вскоре стало известно имя третьего погибшего — заместитель представителя главы МЧС по селу Сусузлуг Ариф Алиев. Четыре человека доставлены в больницу.

Возможно, профессиональная и просто человеческая этика требует в таком случае выразить соболезнование, пожелать скорейшего выздоровления раненым, и еще раз напомнить о том, что журналист — профессия опасная, а на войне гибнут не только солдаты.

Но этот трагический инцидент в Кельбаджарском районе, жертвой которого стали и наши коллеги — журналисты, стал еще одним напоминанием о том преступлении армянской военной верхушки, которое продолжает твориться на глазах у всей мировой общественности — минном терроре.

Напомним: в Кельбаджарском районе боевых действий не велось. Армянские оккупанты, покидая эти земли в соответствии с договоренностями от 10 ноября, не только поджигали дома, рубили фруктовые деревья в садах и, простите, выдирали с корнем унитазы. Они еще и проводили хаотичное минирование всего, до чего дотягивались руки — домов, дорог, полей. Армения, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, отказывается передать Азербайджану карты минных полей на азербайджанской же территории. Только накануне Азербайджан направил очередную жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с отказом Армении предоставить карты минных полей. Как подчеркивают в Азербайджане, уже после прекращения боевых действий жертвами подрывов на оставшихся с войны минах стали уже 120 граждан нашей страны.

Более того, напомним: неделю назад, 27 мая, около трех часов ночи на территории Азербайджана были пойманы армянские диверсанты, которые проводили минирование путей снабжения азербайджанских войск. Подчеркнем: Армения не только отказывается передать Баку карты минных полей, но и продолжает устанавливать новые мины. Что уже является прямым указанием на политику государственного террора.

Но, к сожалению, эта преступная деятельность ереванской верхушки до сих пор не получила должной оценки со стороны мировой общественности, Более того, пойманных на месте преступления диверсантов старательно пытаются выдать за «военнопленных», «насильственно удерживаемых лиц» и призывают Азербайджан к их скорейшему освобождению.

И вот теперь — новая трагедия, жертвами которой стали уже гражданские лица, включая наших коллег. И новое напоминание о том, что Армения продолжает минный террор против Азербайджана.

И как теперь отреагируют на происходящее те политики, которые назидательным тоном призывали Азербайджан «немедленно освободить» диверсантов, устанавливавших мины на территории нашей страны? Получат ли должную оценку преступления армянской военщины со стороны властей России, руководящих органов ЕС, властей США, других авторитетных структур? Отреагируют ли на гибель азербайджанских журналистов БДИПЧ ОБСЕ, «Репортеры без границ» и их коллеги?

Наконец, что еще должно произойти, чтобы на Ереван в вопросе минного террора было оказано реальное давление?

Редакция Minval.az

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