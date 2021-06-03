Сегодня в Баку состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и России.

Главной темой обсуждения на политических консультациях между делегациями, возглавляемыми заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым и заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко, стали вопросы повестки двустороннего стратегического партнерства, сообщает МИД Азербайджана.

«Стороны обменялись мнениями относительно ситуации, сложившейся в регионе и происходящих в последнее время процессах. В ходе консультаций стороны обсудили ряд вопросов представляющих взаимный интерес», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Накануне стало известно, что в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана.

Официальный Баку пока не прокомментировал данную информацию.

Minval.az