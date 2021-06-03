В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих. Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

«Второго июня в армянской прессе появились не соответствующие действительности утверждения о том, что некоторые тела в моргах Армении могут принадлежать азербайджанским военнослужащим. В связи с этим заявляем, что среди неопознанных тел в моргах при минздраве Армении нет принадлежащих военнослужащим ВС Азербайджана. Так, судебно-генетической экспертизой (тест ДНК), назначенной правоохранительными органами Армении, было установлено, что это трупы армянских военнослужащих», — сказано в сообщении.

Minval.az