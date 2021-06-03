Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики.

«Через шесть месяцев после подписания трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, положившей конец смертоносным боевым действиям в Нагорном Карабахе, необходимо продолжить глубокую работу по созданию условий для прочного мира. Это означает, в частности, осуществление мирной делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и воссоединение военнопленных с их родственниками», — говорится в поздравительном письме.

Макрон заверил Алиева, что Париж будет выполнять все свои обязательства в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ по налаживанию диалога на высоком уровне под эгидой Франции, и что «справедливый, прочный мир и общее процветание могут быть достигнуты между Азербайджаном и Арменией».

«Я знаю вашу личную приверженность качеству наших двусторонних отношений. Я разделяю это с вами и хочу, чтобы мы вместе могли использовать огромный потенциал для развития, особенно в экономической, культурной и образовательной сферах», — отметил он.

Minval.az