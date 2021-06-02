Министерство обороны Азербайджана представило фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2900 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 2 июня, а также 14 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Как сообщили в азербайджанском военном ведомстве, в настоящее время ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

С информацией о погибших во Второй Карабахской войне военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.

Minval.az