1 июня примерно 20.00 около 40 человек личного состава Вооруженных сил Армении проникли вглубь азербайджанской территории на 400 метров в направлении села Армудлу Кяльбаджарского района и заняли позицию.

Об этом говорится в совместной информации Минобороны и ГПС.

В результате незамедлительных действий ВС Азербайджанской Республики вооруженные силы Армении были выдворены с территории нашей страны.

Во время вывода личного состава вооруженных сил Армении с территории нашей страны оружие применено не было.

«Проникновение вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана — очередная провокация, ответственность за которую полностью несет армянская сторона. Произошедшее еще раз говорит о том, что, вопреки призывам международного сообщества и азербайджанской стороны решить пограничные вопросы путем переговоров и диалога, Армения преследует цель обострить ситуацию вдоль государственной границы двух стран, говорится в информации», – говорится в заявлении.

Minval.az