На встрече с армянской общиной Франции в Париже и. о. премьера Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ожидает от Москвы «более четкой позиции» о выводе азербайджанских войск с «территории Армении».

«Позиция Армении четкая: Азербайджан должен отступить. Армения ожидает, что Россия четко сформулирует эту позицию», — сказал Пашинян.

При этом Пашинян попытался дезавуировать свое вчерашнее заявление о том, что Париж – союзник №1 для Еревана, отметив, что «партнёром номер один» для Армении в сфере безопасности и стратегическим союзником является Россия.

Minval.az