И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, находящийся с визитом в Париже, встретился со спикером парламента Франции Ришаром Ферраном, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Собеседники обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа, предстоящие в Армении выборы и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщает пресс-служба армянского правительства.

По словам Феррана, во Франции «уделяют пристальное внимание» процессам, происходящим на Южном Кавказе. «Франция стоит рядом с Арменией… Мы сделаем все возможное для установления стабильности и процветания в Армении. Вы всегда полагались на нас, и можете полагаться на нас сейчас и в будущем», — заверил он.

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«Мы надеемся, что после предстоящих выборов в Армении будет восстановлено единство и страна продолжит путь в будущее», — сказал Ферран.

В свою очередь Пашинян, коснувшись ситуации в Армении после Второй Карабахской войны, отметил, что «главной проблемой является вопрос безопасности». Он представил обстоятельства инцидентов на армяно-азербайджанской границе и в данном контексте подчеркнул «дружественное» для Еревана отношение Парижа.

Пашинян констатировал, что Армения «во все трудные времена ощущала поддержку» депутатов дружественной Франции, причем и Сената, и Национального собрания. В этом контексте он отметил, что был проведен социальный опрос, и основная часть опрошенных назвала дружественной для Армении страной именно Францию.

«Естественно, мы заинтересованы в увеличении присутствия Франции в Армении», — отметил он.

Minval.az