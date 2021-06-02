

Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в создании агрогородков на освобожденных территориях в Карабахе.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время встречи с министром сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и главой Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

Азербайджанская делегация находится в Минске для для участия в 31-ой Международной специализированной выставке «Белагро-2021», сообщает пресс-служба Минсельхоза.

В ходе встрече были обсуждены также другие вопросы стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в аграрной сфере.

«Стороны обсудили интеграцию систем ветеринарного контроля двух стран, обучение в этой сфере, совместные исследования, взаимный экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции», — отмечается в информации.

Кроме этого, Керимов, Тахмазли и Крупко также обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в области АПК и продовольственной безопасности, разработку совместного плана действий, формирование рабочей группы из представителей профильных ведомств Азербайджана и Беларуси, а также другие вопросы, представляющий взаимный интерес.



Minval.az