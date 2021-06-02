Начался суд по уголовному делу армянских боевиков от, которые во время Первой Карабахской войны пытали азербайджанских пленных и совершили другие преступления.

В административном здании Ясамальского районного суда началось подготовительное заседание суда по уголовному делу, находящемуся в производстве судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева.

На процессе были уточнены анкетные данные обвиняемых и потерпевших.

Хосровян в своей краткой речи признался, что в 1994 году и в 2020 году находился в Карабахе.

Уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева встретилась во время удаления суда на совещание с обвиняемыми, поинтересовалась условиями их содержания и состоянием здоровья.

Судебное рассмотрение назначено на 9 июня.

Minval.az