МВД Грузии запустило информационную кампанию против ранних браков «Не отнимай детство».

«Детские браки остаются острой проблемой по всей стране, что особенно пагубно сказывается на девочках и женщинах. Одним из приоритетов министерства внутренних дел является своевременное выявление преступлений данной категории и эффективное расследование», — сообщается на сайте ведомства.

В МВД отметили, что одним из главных вызовов остается недостаточная правовая осведомленность среди населения.

Информационная кампания, призванная искоренить преступления, поощряющие браки в раннем возрасте, будет вестись в течение двух месяцев.

Ведомство подготовит социальную рекламу и информационные буклеты для школ, они будут напечатаны на грузинском, азербайджанском и армянском языках.

Minval.az