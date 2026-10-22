В Азербайджане предусмотрен поэтапный вывод из эксплуатации легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Соответствующие меры отражены в документе «Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджана».

Согласно стратегии, до 2035 года планируется начать процесс постепенного вывода из эксплуатации автомобилей с ДВС, увеличить долю электромобилей в легковом автопарке и стимулировать их использование посредством специальных программ поддержки.

К 2060 году долю автомобилей, работающих на электричестве и других альтернативных источниках энергии, предполагается довести до 100% легкового автопарка страны.

При этом стратегия предусматривает дальнейшее поэтапное сокращение использования автомобилей с традиционными двигателями и расширение мер по стимулированию перехода на электротранспорт.