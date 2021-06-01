Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжает деградировать, заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Причинами этого, по его словам, являются недоверие между странами-членами и попытки некоторых государств навязать доминирование евроатлантической точки зрения в организации.

Без нового толчка в работе на этих направлениях трудно будет исправлять те перекосы, которые заставили организацию взять все же совершенно другой курс, считает он.

«Порой мне кажется, что я сейчас оказался в организации, которая становится антиподом того, что я видел в 1990-х и 2000-х годах», — подчеркнул Лукашевич (цитата по «Спутнику»).

Постпред отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шафер (США) могли бы в ближайшее время договориться о возможности визита на армяно-азербайджанскую границу.

«Очень важно, чтобы сопредседателям все же удалось в ближайшее время попасть в регион и на месте определить ситуацию, поговорить со сторонами. Это очень важно. Думаю, что такие возможности могли бы открыться в самое ближайшее время», — заявил он.

Лукашевич также указал на то, что остро стоит вопрос о допусках международных гуманитарных организаций для помощи населению: «Здесь тоже масса организационных деталей, которые по-разному трактуются сторонами».

Minval.az