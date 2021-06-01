Стали известны подробности нападения на азербайджанцев 29 мая в столице Украины Киеве.

В ходе инцидента были избиты 5 азербайджанцев, отмечает «Репорт».

Это братья Алверди и Фикрет Мамедовы, занимавшиеся мелкой торговлей в палатке по адресу Алматинский, 54 в Днепровском районе Киева, и их односельчане Хазар Джаббаров, Эльман Мансимов и Садай Джаббаров.

Ранения азербайджанцам нанесли сотрудники Киевской областной полиции в гражданской одежде. Причиной происшествия стал побег 28 мая признанного виновным по нескольким статьям азербайджанца Афсара Мамедова (1973 г.р.) во время перерыва судебного заседания из Ирпенского городского суда. Афсар был дядей братьев Мамедовых и поддерживал с ними связь после побега.

Сотрудники полиции в гражданской одежде сообщили, что имеют информацию о том, что А.Мамедов после побега связался с родственниками и приехал на их рабочее место. Затем от них потребовали указать местонахождение Афсара. После отказа родственников полицейские применили в отношении них силу и нанесли увечья.

В настоящее время посольство Азербайджана в Украине взяло ситуацию под контроль и обратилось в Генеральную прокуратуру Республики для принятия мер в связи с инцидентом.

Юрист азербайджанской диаспоры в Украине встретился в больнице с пострадавшими азербайджанцами и в письменной форме передал их обращение в Государственное бюро расследований Украины. Представитель МВД Азербайджана в посольстве Украины и глава диаспоры посетили пострадавших азербайджанцев в больнице. Инцидент находится под контролем.

Отметим, что А.Мамедов был накануне задержан и передан следствию.

Minval.az