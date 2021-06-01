У Никола Пашиняна — день рождения. Его уже поздравил президент РФ Владимир Путин: «Отношения между Россией и Арменией развиваются очень успешно. Уверен, что совместными усилиями мы и впредь по возможности будем усиливать двусторонние союзнические отношения на благо наших дружественных народов, для укрепления мира, безопасности и стабильности в Закавказье» — цитируют информагентства текст поздравительного послания. Казалось бы, Армения, член ЕАЭС и ОДКБ, страна, которую открыто называют «форпостом России». А значит, ее руководители, а тем более «варчапет» Никол Воваевич Пашинян, тоже должны это учитывать. Но на деле…

Можно, конечно, ставить под сомнение «утечку», что когда Николу Пашиняну напоминали, что для задействования «Искандеров» необходимо заручиться согласием Москвы, он заявлял что-то вроде «кто такие русские, я сказал», и ответ ли это на вопрос, каким образом по Шуше стреляли из не подлежащих экспорту ОТРК «Искандер-М» и насколько эффективно РФ обеспечивает необходимость «согласований» при ракетных пусках. Но вот очередной вояж Никола Пашиняна в Европу, да еще на свой день рождения — это уже не «утечка», а официальная новость. «Варчапет» отправился с рабочим визитом в Париж — встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На 2 июня запланированы уже переговоры в Брюсселе — с с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с премьером Бельгии Александром де Кро.

И как это понимать?

Армения, если кто забыл, получает от Москвы множество преференций. Россия поставляет ей газ и нефть по «внутренним» ценам, содержит практически всю местную инфраструктуру, за безопасность Армении отвечает российская база, ее границы по большей части охраняют российские «зеленые фуражки»…

А вот армянское «шноракалутюн» (спасибо — Ред.) оказалось весьма оригинальным. На фоне нынешнего обострения отношений между РФ и странами Запада сам факт поездки Никола Пашиняна в Париж и Брюссель — уже предательство по отношению к России. Вести разновекторную политику могут позволить себе самодостаточные государства, которые ни у кого не выклянчивают подарков и подачек, но не Армения. И если в официальных пресс-релизах выражения типа «сколько «соросенка» ни корми» появятся вряд ли, выводы, без сомнения, последуют. Слишком уж открыто Ереван демонстрирует свои прозападные политические приоритеты. И вот интересно: учел ли это сам Никол Пашинян? Может быть, у него случилась амнезия и он действительно забыл, что при первых же трудностях хватается, пардон, за юбку матушки-России? И что именно заступничество Москвы спасло Никола Воваевича, когда местная военная верхушка потребовала его отставки? И самое главное, что будет, если у Москвы в результате перманентных «внешнеполитических вихляний» Пашиняна и его команды, которую, по всем признакам, продолжает «дергать за нужные ниточки» соросовский лагерь, банально лопнет терпение? И там скажут: хорошо, Никол Воваевич, вы вознамерились идти на Запад? Мы уважаем ваше суверенное решение. А посему с сегодняшнего дня военная база в Гюмри закрывается, ее личный состав вместе с оружием отбывает в Россию, российские пограничники сдают свои позиции армянским коллегам, разрывается концессионное соглашение с РЖД, так что содержать армянские железные дороги теперь Еревану тоже придется самостоятельно,..

И самое примечательное, что нечто похожее в армянской истории уже было. В начале «десятых» Армения, где пост президента занимал тогда Серж Саргсян, весьма активно вела переговоры с ЕС и готовилась подписать на Вильнюсском саммите Евросоюза и «Восточного партнерства» соглашение об ассоциации. В Москве некоторое время наблюдали за этой «европрогулкой», а потом вежливо и корректно сообщили: ну если вы такие убежденные европейцы, тогда нефть и газ в Армению будут поставляться по европейским ценам. Результат известен: без такой «подпитки» армянская экономика «пустила пузыри». И менее чем за месяц до вожделенного саммита ЕС Серж Азатович послушно пошел на попятную и подписал документы о вступлении страны в ЕАЭС. Заодно передав в полную собственность российского «Газпрома» армянские газовые сети и трубопровод «Иран-Армения».

И вот теперь Никол Пашинян с упоением «повторяет опыт». Он не просто отправился в Париж отметить свой день рождения, а затем «дополнить эффект» бельгийским пивом. Встречи с Макроном и Шарлем Мишелем требуют долгого согласования. А с учетом реальной ситуации — просьб и мольб Еревана. Не говоря о том, что зарубежный визит главы правительства, пусть и с приставкой «и.о.», в самый разгар предвыборных баталий — это уже нонсенс и нарушение принятых в мире норм поведения. А еще — доказательство прямо-таки вопиющего непрофессионализма Никола Пашиняна и его «команды». Особенно с учетом такой малости: никаких особых «подарков» ко дню рождения от Европы ему ждать не приходится.

А вот тут лучше не забывать о тонкостях и деталях. Евросоюз — это серьезная, влиятельная и ответственная структура, во главе которой стоят опытные политики. Можно конечно, представить себе, какими были просьбы и мольбы Еревана, если там все же согласовали визит и даже двусторонние встречи, но вот каковы шансы Никола Пашиняна привезти из Брюсселя нечто обнадеживающее равны нулю. Во-первых, делать масштабные политические инвестиции в Армению накануне непредсказуемых выборов, да еще на фоне ее «форпостного» статуса? Когда министр обороны Армении вымаливает очередные подачки у Москвы? Увольте. А уж что касается делимитации и демаркации границ, то и здесь Пашиняну лучше не обольщаться. В Брюсселе могут «сдвигать тон» нюансов заявлений в ту или другую сторону, но за основу в любом случае будут взяты признанные границы. Что для Армении уже очень плохо. Определенные надежны возлагаются в Ереване на Францию, где тоже закипают предвыборные страсти и где Эммануэль Макрон на фоне акций протеста «желтых жилетов», роста ультраправых настроений и т.д. решил во что бы то ни стало заручиться голосами французских армян, но вот вряд ли даже ради этого Париж поддержит перекройку границ или всерьез задумается об отправке своих солдат в Армению. Тем более что, как показывает поведение Франции и в Центральной Африке, и в Ливии, при первых же признаках «грозы» Франция свое зарубежное присутствие сворачивает.

Так что «на выходе» визит Пашиняна в очередной раз показал, что в его «команде» лелеют надежды при удобном случае «переориентировать» Армению на запад, но вот на практике этой демонстрации вполне хватит для недовольства Москвы, но не для реальных шагов со стороны Брюсселя и даже Парижа. Тем более что даже сам этот визит демонстрирует и хаос в команде Пашиняна, и ее вопиющую коллективную некомпетентность. А такую публику нигде не принимают всерьез.

Нурани, обозреватель

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