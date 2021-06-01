Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже, передает ТАСС.

«В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами», — сказал французский лидер. Он подчеркнул, что, «в связи с недавними событиями на границе, ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы».

Макрон намерен обсудить с Пашиняном в Париже гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.

Minval.az