Россия с 10 июня увеличит число полетов в Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Арменией, Белоруссией, Сербией, Грецией, Катаром, Египтом и Германией. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-10.

«С 10 июня будет увеличено на взаимной основе количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва – Афины на два рейса в неделю, с Азербайджаном (Москва – Баку), Арменией (Москва – Ереван), Катаром (Москва – Доха), Узбекистаном (Москва – Ташкент) и Таджикистаном (Москва – Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва – Каир) и Сербией (Москва – Белград) – до семи рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

В штабе также подтвердили, что возобновлены международное авиасообщение с Германией по маршруту Москва — Мюнхен, а также регулярное авиасообщение по маршруту Москва – Лондон.

Minval.az