Посольство Азербайджана в России распространило информацию в связи с азербайджанцем, который был убит сотрудником полиции в Новосибирске.

Как говорится в сообщении пресс-службы посольства, для объективного и всестороннего расследования трагедии посольство направило соответствующее обращение в соответствующие органы Российской Федерации.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и близким Векила Ягуб оглу Абдуллаева, погибшего в Новосибирске 28 мая этого года. Аллах рехмет элесин!», — говорится в сообщении.

Minval.az