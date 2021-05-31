Посвященная теме «Предотвращение очередной угрозы пандемии путем прекращения пандемии: совместное построение более здорового, безопасного и справедливого мира» 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила в онлайн-формате с 24 по 31 мая 2021 года.

По приглашению генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса на церемонии закрытия сессии 31 мая было представлено выступление президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в видеоформате.

В качестве специальных гостей на церемонии закрытия сессии выступили главы государств и правительств Азербайджана, Казахстана, Афганистана, Аргентины, Малайзии, Австралии и Бутана, отмечает АПА.



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