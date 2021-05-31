Специальный проект по сертификации, направленный на повышение уровня предоставляемых услуг, создаст условия для подготовки квалифицированных кадров на рынке страны.

Стремясь оперативно и комфортно отвечать повседневным требованиям своих абонентов лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom смог успешно организовать доступ к широчайшему спектру услуг на всех возможных платформах. Данный процесс стартовал до начала пандемии и введения мер социальной изоляции, продолжившись во время карантинного режима, введенного в стране. В то же время компании удалось обеспечить в онлайн-формате столь важный момент, как регулярноеобучение сотрудников, тем самым продолжая образцовый подход к культуре обслуживания клиентов в Азербайджане, поддерживаемый на протяжении многих лет. Еще одним показателем высокого уровня социальной ответственности Azercell являются инициативы по повышению знаний и навыков не только сотрудников компании, но и рабочего персонала своих партнеров. В связи с этим еще в феврале 2020 года была запущена программа сертификации дилеров, предназначенная для более чем 300 сотрудников разветвленной дилерской сети Azercell.

Используя опыт международных операторов связи, Azercell Telecom первым в стране разработал и внедрил многоуровневую программу сертификации, которая в условиях карантина плавно перешла в онлайн-режим. Эти тренинги охватывают услуги и продукты Azercell, правила ведения документации, процесс освоения различного программного обеспечения для работы с абонентами, основы технологий мобильной связи, правила информационной безопасности, навыки продаж иобслуживания клиентов, управление онлайн-продажами, а также столь важные в современной деловой среде навыки, как ведение дискуссий, управление стрессом и тайм-менеджмент.

Основная цель программы, осуществляемой Azercell Academy, признанной различными локальными компаниями, заключается в применении стандартов качества услуг Azercell во всех дилерских центрах, повышении качества обслуживания и удовлетворенности клиентов, обучении специализированного персонала для рынка труда и расширении возможностей дальнейшеготрудоустройства для подрастающего поколения. Еще одним преимуществом программы сертификации дилеров Azercell является то, что впервые в стране в соответствующей области всем проходящим обучение сотрудникам выдается «Сертификат достижений» с QR-кодом.

Azercell Telecom продолжит осуществление проектов, целью которых является соответствие самым высоким стандартам обслуживания клиентов и их удовлетворенности, а также подготовку профессиональных кадров в стране.

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 93.6%; охват населения страны: 98,65%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть 4G Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.

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