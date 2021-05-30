Рабочий в Бразилии снял на видео, как две пчелы вместе открутили крышку от бутылки с газировкой. Ролик сначала появился в Twitter, затем был опубликован на YouTube-канале ViralHog.

Автор видео в описании сказал, что пчелы «украли» у него газировку. Впрочем, увиденное шокировало не только владельца сладкого напитка. Многие в Сети не поверили, что существа, у которых крошечный мозг, могут сотворить что-то подобное.

В ролике видно, как пчелы просовывают лапки в пространство между горлышком бутылки и крышкой, пытаются засунуть туда головы, в конце видео крышка с бутылки падает.



Дело не в размере мозга, отмечает «Моя планета» со ссылкой на Science Alert. Пчелы, несмотря на этот фактор, уже не раз демонстрировали людям, что очень умны. Так, например, эти насекомые могут учиться друг у друга, использовать в своей деятельности инструменты, считать и даже решать уравнения. Умение считать ученые проверяли во время эксперимента. Насекомым показывали две карточки, на одной из них количество предметов было меньше, чем на другой. За карточкой с меньшим числом пчел ждало сладкое угощение, а за той, на которой было больше предметов, — горькая субстанция. В итоге 80% пчел правильно выбирали карточку, чтобы получить угощение.

Minval.az