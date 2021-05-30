Исполняющий обязанности премьер-министра  премьер-министра Республики Армения,  член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян  провел встречу  в Апаранском офисе партии, где, среди прочих тем, коснулся вопроса разблокирования коммуникаций в регионе — в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.

Пашинян отметил, что по вопросу автомобильных дорог у сторон нет определенной ясности или совпадения взглядов. «Это вопрос будущего. На первом этапе мы считаем важным вопрос  железных дорог.  Речь идет об открытии железных дорог,  действовавших  во времена Советского Союза», — подчеркнул  Пашинян, слова которого приводит «Арменпресс». Он добавил, что «есть тонкость, заключающаяся в том, что и у Армении, и у Азербайджана есть особые мнения и оговорки в ряде соглашений СНГ. Есть вариант:  просто отозвать эти особые мнения, если будет достигнута договоренность о выполнении грузоперевозок в соответствии с международными правилами СНГ».

Minval.az