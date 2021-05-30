Исполняющий обязанности премьер-министра премьер-министра Республики Армения, член правления партии «Гражданский договор» Никол Пашинян провел встречу в Апаранском офисе партии, где, среди прочих тем, коснулся вопроса разблокирования коммуникаций в регионе — в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года.

Пашинян отметил, что по вопросу автомобильных дорог у сторон нет определенной ясности или совпадения взглядов. «Это вопрос будущего. На первом этапе мы считаем важным вопрос железных дорог. Речь идет об открытии железных дорог, действовавших во времена Советского Союза», — подчеркнул Пашинян, слова которого приводит «Арменпресс». Он добавил, что «есть тонкость, заключающаяся в том, что и у Армении, и у Азербайджана есть особые мнения и оговорки в ряде соглашений СНГ. Есть вариант: просто отозвать эти особые мнения, если будет достигнута договоренность о выполнении грузоперевозок в соответствии с международными правилами СНГ».

Minval.az