И.о. главы армянского правительства Никол Пашинян призывает сограждан «не бояться» делимитации и демаркации границ с Азербайджаном, а также открытия дорог и региональных коммуникаций.

По его словам, Армении необходимы открытые дороги, как например, магистрали с Грузией и Ираном, ведь чем больше грузовиков, тем больше продажи бензоколонок в Армении, загруженность гостевых дорог, больше рабочих мест.

«Является ли проблемой то, что по этим дорогам будут ездить иностранцы, например, азербайджанцы? Вы знаете, что на севере Ирана и на армяно-грузинской границе живут азербайджанцы… Армению посещают множество азербайджанцев, сегодня ситуация такая же, хотя об этом вслух не говорится. Так было прошедшие 30 лет и вообще постоянно», — заявил Пашинян на встрече со своими соратниками в городе Апаране в Араратской области. Его слова приводит «Новости-Армения».

По его словам, на первом этапе придается особая важность возобновлению работы железнодорожных коммуникаций, действовавших во время СССР, в соответствии с подписанному 9 января 2021 года трехстороннему заявлению в Москве. Что касается автомобильных дорог, отметил Пашинян, этот вопрос будет решаться впоследствии.

Minval.az