Возможное повышение цены на поставляемый из России природный газ может замедлить экономический рост Армении на 5–7 процентных пунктов или даже больше. Об этом заявил министр экономики республики Геворг Папоян.

«Изменение цены на газ может повлиять на экономику в размере 5–7 п.п., может, и больше», — отметил министр, назвав такой сценарий крайне нежелательным.

При этом Папоян подчеркнул, что даже в случае подорожания газа безвыходной ситуации не возникнет. По его словам, в долгосрочной перспективе переход к приобретению газа по рыночным ценам должен стать логичным шагом.

В докладе о возможных последствиях приостановления действия договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года в отношении Армении отмечается, что в таком случае импорт газа для республики может подорожать на 69%.