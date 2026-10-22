Азербайджан планирует к 2060 году довести долю электрических плит во всех зданиях до 100%, постепенно сокращая использование газового оборудования. Это предусмотрено документом «Долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития Азербайджана».

Согласно документу, уже к 2035 году предполагается стимулировать переход на электрические плиты в жилых зданиях, в том числе в городах и сельской местности. Также планируется поддерживать использование возобновляемой электроэнергии для их работы.

Предполагается, что во всех зданиях будут установлены электрические плиты, работающие на возобновляемой электроэнергии. Это позволит сократить выбросы парниковых газов, связанные с использованием природного газа для приготовления пищи.

Переход на электрические плиты позволит сократить потребность в природном газе для приготовления пищи и тем самым сыграет важную роль в декарбонизации строительного сектора.