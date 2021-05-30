Следователи изменили статью уголовного дела в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС, выстрелившему в голову 19-летнему парню при задержании. После смерти раненого правоохранителю предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба управления СКР по Новосибирской области.

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«В связи со смертью потерпевшего следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности», — говорится в сообщении.

Minval.az