Минобороны распространило видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны.
Минобороны распространило видеокадры уничтожения средств ПВО противника в ходе Отечественной войны.
Дата: 2021/05/29 12:31
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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