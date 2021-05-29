Согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, продолжаются мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий.

Как сообщает Минобороны, в целях организации служебно-боевой деятельности личного состава, обеспечения надлежащих бытовых условий, на территории Агдамского и Ходжавендского районов введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, оснащенные современным оборудованием и состоящие из устройств различного назначения.

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