Никто не может оказывать давление на Баку, повлияв на его позицию. Об этом заявил президент Ильхам Алиев Алиев в пятницу на встрече с общественностью города Агдам, комментируя провокации Еревана на азербайджано-армянкой границе.

«Они в очередной раз опозорились. Посмотрите, весь мир сейчас смеется над ними. Премьер-министр выдвигает одну версию, заместитель начальника генерального штаба – другую, причем в один день. Эти версии тоже ложь. То есть, в течение 30 лет армянам не удалось построить государство. Значит, этот народ не может построить государство. Значит, этот народ может жить только в рамках других крупных государств. Он может, используя возможности этих крупных государств, построить там для себя жизнь. В течение тридцати лет у них был уникальный шанс – если бы не было этой оккупации, вражды, если бы армяне не совершили этих зверств против нашего народа, то сегодня Армения тоже, возможно, могла бы жить как независимое государство. А теперь посмотрите, в каком позорном положении они находятся. Открыто признают, что не могут защищать свое государство, свои границы. Перекладывают вину друг на друга – нынешняя власть на старую, а старая – на нынешнюю. На самом же деле все они виновны, потому что совершили большую ошибку. Они не думали, что окажутся в столь беспомощном состоянии, и виновниками всех своих бед являются они сами.

А мы после этого будем укреплять наши границы, закрепимся на государственной границе. Никто не может оказывать на нас давление, никто не может повлиять на нас. Сегодня некоторые проармянские страны, круги выступают с какими-то заявлениями. Пусть выступают, это их дело. Европейский парламент в очередной раз на основе сфальсифицированных фактов принял резолюцию. Я даже не обращаю на нее внимания. И вам не советую, не советую и азербайджанскому народу. Все это не имеет никакого значения. Значение имеет то, что сегодня мы находимся здесь, сидим здесь, стоим здесь и вечно будем здесь жить. Сорокачетырехдневная война и послевоенный период – прошло уже шесть месяцев — еще раз показали, кто есть кто и кто на что способен. Мы тоже прояснили для себя многие вопросы, в частности, в международной плоскости, это поможет нам принять правильное решение в будущем», — подчеркнул президент.

Minval.az