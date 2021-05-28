Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики, в ночь с 27 на 28 мая вооруженные силы Армении, открыв огонь в нескольких направлениях, подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии вблизи населенного пункта Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. В результате получил ранение военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу.

Провокации, совершенные армянской стороной в последние дни вдоль армяно-азербайджанской государственной границы, в том числе ранение азербайджанского солдата на Нахчыванском участке границы, способствуют обострению ситуации в регионе, сообщили в пресс-службе МИД.

«Именно Армения несет ответственность за эту эскалацию в регионе. Призываем Армению немедленно прекратить провокационные действия, соблюдать неприкосновенность границ и воздержаться от действий, обостряющих ситуацию в регионе», — отмечается в сообщении.

Minval.az