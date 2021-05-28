В ночь с 27 на 28 мая наши позиции в районе поселка Ашагы Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики подверглись обстрелу вооруженных сил Армении с нескольких направлений.

В результате военнослужащий Мурадов Эльхан Ильхам оглу получил ранение в плечо. Нашему раненому солдату немедленно оказали первую медицинскую помощь и доставили в госпиталь. Опасности для жизни нашего военнослужащего нет.

Ответным огнем подразделений Отдельной общевойсковой армии обстрел был подавлен. Оперативная обстановка находится под полным контролем Азербайджанской Армии.

«Сообщаем, что ответственность за относительное обострение ситуации на армяно-азербайджанской государственной границе в Нахчыванском направлении полностью лежит на Армении. Призываем армянскую сторону воздержаться от провокаций, других шагов, которые могут привести к обострению ситуации, и действовать ответственно», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Minval.az