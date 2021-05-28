Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем Республики, сообщает Госдепартамент США.

«От имени правительства США поздравляю азербайджанский народ с Днем Республики и праздную создание в 1918 году первого демократического правительства в мусульманском мире», — сказал Блинкен, слова которого приводятся в сообщении на сайте Госдепа.

Он отметил, что США ценят 30-летнее партнерство с Азербайджаном в сферах экономики, энергетики и безопасности.

По его словам, США признают значительный вклад Азербайджана в процесс диверсификации поставок энергоносителей в Европу по «Южному газовому коридору».

«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ США по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию в Карабахе и ликвидации гуманитарных последствий боевых действий», — сказал Блинкен.

Minval.az